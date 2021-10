Ivete Sangalo - Reprodução do Instagram

Ivete SangaloReprodução do Instagram

Publicado 17/10/2021 16:24

Um domingo de sol na Bahia era tudo que Ivete Sangalo precisava para recarregar as energias e se preparar para a grande final do 'The Masked Singer Brasil', nesta terça-feira (19) ao vivo na Globo. A cantora publicou uma foto em que aparece deitada a beira da piscina, usando um biquíni fininho para se bronzear. O que chamou a atenção dos seguidores foram as pernas torneadas e a silhueta impecável. “Gata espelhada, é você?”, brincou a apresentadora na legenda , fazendo referência a um dos mascarados da sua atração. Não demorou muito para que vários fãs famosos e anônimos elogiassem a boa forma de Ivete.