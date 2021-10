Jojo Todynho e Marcio Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2021 05:00

Ex-namorado de Jojo Todynho, Marcio Felipe está colhendo os frutos do breve relacionamento com a funkeira. Recentemente, em uma megafesta na Barra da Tijuca, no Rio, que teve até um show do cantor Belo, o rapaz estava 'on'. Ele não só exibia uma pulseira de convidado especial e integrante do camarote vip do evento como ainda era escoltado por seguranças, quando queria circular pelo espaço.



Tem mais: Marcio Felipe volta e meia faz vídeos e posta nas redes sociais agradecendo os 'recebidos' (os famosos 'presentinhos' com o arroba da marca) como camisas, blusas, bonés e cestas de bebidas. Até uma assessoria para fechar contratos e parcerias, o ex da campeã de 'A Fazenda 12' abriu para gerenciar a carreira e a sua confecção de marca de roupas, a Baiano Store.