Mister Jam / Eliza G - Divulgação

Publicado 18/10/2021 11:14 | Atualizado 18/10/2021 11:45

Depois de uma tempestuosa separação, a perda de clientes por causa da pandemia e a internação por COVID-19 que tomou conta de 80% dos pulmões, Mister Jam buscou forças e o apoio dos amigos para seguir em frente e dar grandes passos na carreira produzindo músicas e lançando talentos.

Considerado como um dos maiores produtores musicais do Brasil, fez a primeira parceria com a cantora italiana Eliza G., diva da pop music mundial, vencedora do 'The Voice', sucesso no Eurovision e musa LGBT. Ao lado de de SaintPaul DJ, eles produziram a regravação de 'Total Eclipse of the Heart', sucesso mundial gravado por Bonnie Tyler, que tem quase 1 bilhão de views no Youtube e ganhou masterização de Chirs Gehnringer, responsável por sucessos de artistas mundiais como JustienBieber, Dua Lipa e da band de kpop BTS.



O clipe de 'Total Eclipse of the Heart' foi dirigido por Robert Thompson e com cenas gravadas na Itália e em São Paulo.