Luana Sandien - Divulgação

Luana SandienDivulgação

Publicado 18/10/2021 18:02

Depois de gastar R$ 180 mil em uma fantasia de Carnaval em 2019 e ficar no prejuizo ao cancelarem os eventos por conta da pandemia, neste ano, a modelo autossexual da Playboy, Luana Sandien, se prepara para estrear no Anhembi.

Para comemorar a volta aos projetos carnavalescos, a modelo fez um ensaio fotográfico em uma praia paradisíaca mostrando o corpo em forma. “A rotina de treino é cansativa para manter o corpo em forma para 2022, não podemos parar de malhar”, diz a beldade.

A modelo é notoriamente reconhecida por fotografar de topless no deserto de Dubai e ser repreendida pela comunidade local. Também ganhou as páginas do mundo todo ao se declarar como autossexual (quem sente prazer por si mesmo, apenas).

Luana está negociando com escolas de samba e espera anunciar oficialmente a sua agremiação em breve. "Estou em contagem regressiva para o Carnaval 2022", garante.