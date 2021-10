Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução

Publicado 18/10/2021 16:21 | Atualizado 18/10/2021 16:42

Poliana Rocha e o cantor Leonardo estão comemorando 25 anos de casados. Uma união marcada por traições do sertanejo, que foram perdoadas pela jornalista. A mãe do também cantor Zé Felipe abriu a caixa de perguntas e respostas no stories do Instagram, nesta segunda-feira (18) e teve que responder várias questões sobre a situação e um seguidor foi logo direto ao ponto: "Você ficou triste com algumas críticas dos seus 25 anos de casada?". "Saíram em vários sites, e eu fiquei superagradecida com o carinho das pessoas... mas existem muitos comentários maldosos, me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro! Mas na verdade, são julgamentos de meras pessoas, que nem sequer conhece minha história de superação!", explicou.

Outro quis saber se durante uma briga do casal, ela costuma jogar as traições na cara do sertanejo "Tem 3 anos que não brigamos! E quando eu me permiti a perdoá-lo, jurei para eu mesma que nunca mais falaria nestes assuntos! E assim eu faço!", desabafou.