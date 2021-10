Antonela Avellaneda e Tati Fdez - Reprodução

Publicado 19/10/2021 05:00

Depois de ver seu nome ganhar os sites de notícias por conta de um suposto affair - que na verdade nunca existiu - com a ex-Fazenda Liziane Gutierrez, Antonela Avellaneda abriu o jogo e revelou quem, de fato, é o dono de seu coração. A ex-Ilha Record está em busca de se reconciliar com o ex-namorado, o argentino Tati Fdez.



"Amanhã mesmo (hoje) eu estou indo pra Buenos Aires encontrar com meu namorado pra gente se acertar e vida que segue. Eu estou bastante positiva quanto a isso e quero muito recuperar meu relacionamento", conta a modelo com exclusividade à esta coluna.



Antonela e Tati Fdez estavam juntos há três anos, quando se separaram recentemente, logo após ela deixar o 'Ilha Record'. A polêmica envolvendo a relação de intimidade de Antonela com Pyong Lee no reality de aventura estremeceu o relacionamento e contribuiu com o término.