Jão - Divulgação

JãoDivulgação

Publicado 18/10/2021 21:30

Envolvido recentemente em uma treta com Luísa Sonza nos bastidores de gravação do clipe ‘Fugitivos’, parceria feita para o álbum ‘Doce 22’ da cantora, Jão resolveu concentrar suas energias no lançamento do seu novo disco, ‘Pirata’. São 11 faixas, com temas que falam de recomeços, liberdade e experiências bem pessoais. “Por ser sobre a minha vida, ele fala de amor, sexo, descobertas e despedidas. E é também sobre todos os meninos e meninas que já amei”, adianta o cantor.