Quem esteve no espetáculo do último domingo, dia 17 de outubro, do Reder Circus, na Barra da Tijuca, se divertiu com duas participações muito especiais no picadeiro: Alexandre Nero, no número do arremessador de facas, e de Larissa Manoela como ajudante dos palhaços.



Abracadabra' é a mais nova produção do Reder Circus, que conta com mais de 50 artistas no palco de lona. A novidade é a participação dos irmãos Diego e Daniele Hypolito na atração. A dupla, aliás, está empolgada com a experiência: "Estar no circo é uma continuidade daquilo que sou como ginasta, uma extensão de vários sonhos meus em partes artísticas", revelou bicampeão mundial e medalhista olímpico na ginástica em 2016, no Rio. Os cantores Camila e Pablo Braunna estão também no musical.