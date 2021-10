Tati Quebra Barraco - Reprodução

Tati Quebra Barraco Reprodução

Publicado 19/10/2021 08:57 | Atualizado 19/10/2021 09:00

Em conversa com Solange Gomes e Dayane Mello, na mesa da cozinha de 'A Fazenda', Tati Quebra Barraco insinuou que Anitta teria sentido inveja da cobertura dela, localizada em Copacabana. No bate-papo com as peoas, a funkeira contou que Anitta nunca interagia com ela nas redes sociais, até que ela postou que estava de mudança para o novo imóvel no badalado bairro carioca.

"Aí eu postei minha malona né, que eu fui de mala de Jacarepaguá pra Copacabana. Aí postei assim na subida da cobertura: ‘Meu novo lar’. A Anitta nunca tinha curtido nada meu e botou ‘rica’ escrito no meu Instagram", revelou Tati, que em seguida fez um sinal da cruz e acabou arrancando risadas das colegas de confinamento.

E continuou no assunto:"Nunca tinha curtido nada meu no Instagram. Eu não vivo do que eu posto. Eu vivo a minha realidade", explicou a cantora.