Gabriela Pugliesi - Reprodução/Instagram

Gabriela PugliesiReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 13:42 | Atualizado 19/10/2021 13:52

Depois que Erasmo Viana resolveu falar em rede nacional, no confinamento de 'A Fazenda 13', sobre o motivo do término de seu casamento com Gabriela Pugliesi, a influencer foi às redes sociais e detonou o ex. Erasmo contou que o estopim para a separação teria sido a descoberta da musa fitness sobre uma suposta traição dele em uma despedida de solteiro que, segundo ele, teria acontecido no início do relacionamento. Pugliesi prontamente desmentiu o ex-marido, em comentário deixado em uma publicação do Instagram Rainha Matos.

"'Despedida de solteiro no primeiro mês de namoro'. Mentira! Se teve isso, então tô sabendo só agora.Me traiu 3 meses antes do nosso casamento, e em todas as vezes que ia pra Salvador. Me traiu no Natal do ano passado, enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça. E tiveram outras coisas mais sujas que eu nem quero falar", contou a influenciadora.



Pugliesi também rebateu a afirmação do peão sobre o casal ter gasto dinheiro alto com inseminação no momento em que se separou. "Sobre dinheiro gasto com inseminação, compra de casa, etc, etc, ele nem tinha que falar, porque não gastou um real. E tudo bem, tá tudo certo. Só não vem falar que a gente gastou", afirmou ela, que atualmente namora o cantor Tulio Dek.



Por fim, a influencer ainda mandou um recado ao modelo: "Realmente, Erasmo, Deus sabe o que faz. Oooo se sabe! Me livrou de uma fria…. Claro que não foi à toa que não engravidei, foi graças a Deus mesmo", finalizou.

Em sua versão sobre o término, Erasmo contou o seguinte: "O fato que culminou com o nosso término foi uma pontinha, um gatilho, um vacilo meu, uma bobeira, descobriu uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás. Mas já estava desgastado, o fato de a gente já não estar conseguindo engravidar, porque era coisa de Deus", disse o modelo.

Ele também falou sobre o processo que o ex-casal passou para tentar engravidar pela primeira vez. "A gente estava no processo de um ano para ter filho, mais de um ano, na verdade, fazendo todo tipo de tratamento, gastando uma grana. Tipo assim, já estava esse lance de menino ou menina, já estava há muito tempo discutindo, já vendo um monte de coisa".