Publicado 20/10/2021 05:00

Larissa Manoela nunca escondeu que é uma pessoa acelerada. Mesmo gravando feito muitas cenas de sua protagonista na próxima novelas das 18h, da Globo, 'Além da Ilusão', ela retoma a carreira musical. 'Me Deixa a Milhão' é o nome da música de trabalho do álbum, que será lançado, no ano que vem, e Lari assume estar feliz e solteira. "Estou vivendo um momento muito particular, muito meu. A gente tem que aceitar esse momento e perceber que, talvez, não é preciso ter um companheiro ou uma companheira. É gostoso a gente olhar e 'nossa, eu me amo em primeiro lugar e tenho as minhas prioridades'". Pelo visto, o romance com André Luiz Frambach subiu no telhado.