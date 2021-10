28 religiosos reunidos em uma live - Reprodução

Publicado 20/10/2021 02:00

O Canal Expo Religião vai reprisar uma super live, que aconteceu no início da pandemia e reuniu 28 religiosos de diferentes segmentos. Na época, a transmissão teve a finalidade de alertar a população para se resguardar e cuidar do próximo em um momento tão difícil. Agora as medidas protetivas serão suspensas gradualmente é preciso relembrar o quanto importante foi e ainda é o respeito, união e a vida. Vale lembrar que as máscaras ainda são importantes, evitar aglomeração e que a retomada financeira é essencial, mas tudo deve ser feito com todo cuidado e sem pressa. A reprise vai começar às 19h.