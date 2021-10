Thalita Zampirolli - Divulgação

Thalita ZampirolliDivulgação

Publicado 19/10/2021 15:21

Thalita Zampirolli foi coroada a nova rainha da GRES Independente de Boa Vista, tradicional agremiação do Carnaval do Espírito Santo. A coroação aconteceu na quadra da escola, no último final de semana. "Fui convidada pela escola para assumir esse posto tão especial de uma escola que já desfilei como musa. Tenho certeza que esse Carnaval vai ter um significado muito especial para todos os brasileiros depois de dois anos de pandemia", diz a atriz e influenciadora trans.

"Pra mim, que moro fora do Brasil há alguns anos, a comemoração vem em dose dupla pela celebração da vida. Foi tudo maravilhoso, muito mais do que eu esperava. Fiquei arrepiada em sentir todo carinho que a escola e a comunidade me deu como rainha", diz a loura.