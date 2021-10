Bianca Andrade, Cris e Fred - Reprodução

Publicado 19/10/2021 10:39

Bianca Andrade trouxe boas novas aos fãs, na noite desta segunda-feira (18). A ex-BBB contou que está de mudança com o marido e o filho, o bebê Cris, de 3 meses. Segundo a influencer, o imóvel terá o toque do casal na decoração, uma vez que quando começou a se relacionar com o marido Fred, ela ja morava na atual casa do casal e decorou tudo sozinha.

"Essa semana a gente começa mais uma nova história, a NOSSA história. Vamos nos mudar para uma CASA NOVA e dessa vez vamos pensar juntos em cada detalhe pra ser a nossa cara! Que delícia de fase", contou a empresária.