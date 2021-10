Erika Schneider e Rezende protagonizam beijão na festa de Flay - Reprodução Instagram

Publicado 20/10/2021 13:01 | Atualizado 20/10/2021 13:03

Depois do polêmico affair com Erasmo Viana ainda do lado de fora de 'A Fazenda 13', a ex-peoa desta edição, Erika Schneider, fez a fila andar novamente. A loura foi vista aos beijos pra lá de calientes com o influenciador Rezende. Os dois não se importaram de protagonizar um beijão daqueles bem no meio da pista de dança da festa da cantora e ex-BBB Flay, que aconteceu na noite desta terça-feira (19), em São Paulo. O evento contou com a presença de vários influenciadores digitais e ex-realities.