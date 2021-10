Luiza Possi deixa a maternidade com o marido, Cris Gomes, e o filho recém-nascido, Matteo - Ag. News

Publicado 20/10/2021 20:59

Luiza Possi foi fotografada deixando uma maternidade de São Paulo, ao lado do marido, Cris Gomes, e do filho caçula, Matteo, nesta quarta-feira (20). O casal posou sorridente para os fotógrafos de plantão com o pequeno nos braços da mãe. Matteo nasceu no último domingo, às 18h41. Luiza já é mamãe do pequeno Lucca, de 2 anos.