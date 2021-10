Fábia Oliveira

'Eu já fui só um abdômen pelo olhar das pessoas', conta Franklin David

Apresentador revela que já sofreu com a pressão estética com relação ao físico e também com os cabelos: 'escutava 24h por dia que meu cabelo era horrível'

Publicado 20/10/2021 17:40 | Atualizado há 3 horas