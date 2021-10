Franklin David - Divulgação

Publicado 20/10/2021 17:40

Franklin David está em uma nova fase de sua vida. Aos 34 anos, o apresentador continua cuidando da saúde e do corpo, mas revela que já sofreu com a pressão estética. "Eu já fui só um abdômen pelo olhar das pessoas. Sofri com isso. Eram impressionantes as abordagens de pessoas perguntando se meu abdômen era real, que queriam ver, que achavam ele lindo. E isso tudo só servia para alimentar o meu ego, desta forma a gente se perde e passa a viver para ter essa aprovação das pessoas. Isso é vazio, e todo vazio é doloroso. Eu consegui identificar essa pressão e principalmente constatar que ela me fazia mal. Então eu criei o meu padrão de beleza, o padrão que me deixa confortável, feliz comigo mesmo", pondera.

Franklin também sofreu com críticas ao cabelo. "Já fizeram da minha vida um inferno por conta daquele corte de cabelo antigo. Eu escutava 24h por dia que meu cabelo era horrível, que parecia uma peruca, que eu tinha que cortar. E com isso eu ficava chateado, porque eu tinha aquela franja principalmente pra esconder as entradas que tanto detestava. Depois de um tempo acionei o dane-se e falei “quer gostar? Ótimo. Não quer? Lamento”. Então, os comentários maldosos não surtiam mais efeito e eu mesmo me sentia confortável para me zoar, eu brincava que meu cabelo era estilo quiosque de praia, corte Farah Fawcet, que eu era filho do Barry Gibb do Bee Gees e por aí vai. (Risos) E aí, quando finalmente eu cortei o cabelo, acredite, comecei a escutar das pessoas que aquele cabelo era lindo, que era a minha marca registrada, que eu não deveria ter cortado e que tinha que voltar com ele. A sensação é que as pessoas são loucas e querem te enlouquecer junto. Essa foi a prova de que eu jamais iria conseguir agradar todo mundo e que o segredo é ser da maneira como eu me sinto bem", finaliza.