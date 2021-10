Tiago Leifert - Reprodução

Tiago LeifertReprodução

Publicado 20/10/2021 22:13 | Atualizado 20/10/2021 22:16

Tiago Leifert está fora das finais do 'The Voice Brasil'. O apresentador só vai comandar Audições às Cegas da atração e André Marques será o seu substituto nas outras fases da atual temporada. Nesta quarta-feira (20), a Globo enviou uma nota à imprensa. "Por motivos pessoais, Tiago Leifert apresentará apenas a fase Audições às Cegas do The Voice. As fases seguintes da atual temporada serão comandadas por Andre Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores".

Logo depois, Tiago deixou um comentário no Instagram. "Minha família precisa de mim aqui em São Paulo nas próximas semanas e por isso, com coração partido, tem mudança de planos. Em breve conversamos mais, beijos", disse Leifert sem entrar em muitos detalhes e prometendo uma explicação.