Marcos Mion usa camiseta no 'Caldeirão'. Tatuagem de Nossa Senhora era 'barrada' na RecordReprodução

Publicado 20/10/2021 21:48

A Globo decidiu que Marcos Mion irá continuar aos sábados no Caldeirão e não mais somente até dezembro como foi combinado com o apresentador. Foi o próprio Mion que contou e comemorou a notícia com seus seguidores. "Aconteceu!!! O sonho aconteceu… O sábado à tarde da TV Globo É NOSSOOOOO!! Sou só lágrimas e gratidão! Amo vocês que estão vivendo isso tudo comigo! Obrigado Deus. Obrigado Nossa Senhora", publicou o apresentador logo após ter recebido a informação por mensagem.