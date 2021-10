Antonela Avellaneda e Tati Fdez - Reprodução

Publicado 21/10/2021 09:47

Como esta coluna já havia antecipado, Antonela Avellaneda viajou até a Argentina para tentar recuperar seu namoro com o argentino Tati Fdez. Pois bem. A ex-Ilha Record conseguiu reatar seu relacionamento com o rapaz e ainda compartilhou a volta do casal com os seguidores no Instagram.

"Juntos somos mais fortes. Graças à vida e graças a Deus por este lindo reencontro, harmonia no coração e paz na vida, eu te amo incondicionalmente", escreveu a modelo. Antonela e Tati Fdez estavam juntos há três anos, quando se separaram recentemente, logo após ela deixar o 'Ilha Record'. A polêmica envolvendo a relação de intimidade de Antonela com Pyong Lee no reality de aventura estremeceu o relacionamento e contribuiu com o término.