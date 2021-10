Deborah Albuquerque ganha boneca em sua homenagem - Divulgação

Publicado 21/10/2021 05:00 | Atualizado 21/10/2021 08:54

Deborah Albuquerque ganhou uma boneca para chamar de sua pelas mãos do artista plástico Vanio Tomé. "Eu me sinto lisonjeada com essa linda homenagem! O Vanio é perfeito em cada detalhe do que faz. Sua sensibilidade com minha história me emociona e essa Barbie tem e terá um significado enorme na minha vida e na das pessoas que torceram e sofreram com o casal fênix todos os dias na TV", disse a ex-Power Couple.



"Após assistir a polêmica da Barbie falsificada, eu, Vanio Tomé, decidi criar a original. Pelas minhas mãos, a Doll Deborah Albuquerque", disse o artista sobre Deborah ter sido chamada de 'Barbie na caixa, falsificada. Vai, Ken humano' pela participante Medrado.