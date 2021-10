Theo Becker participou da primeira edição de 'A Fazenda' - Reprodução/RecordTV

Theo Becker participou da primeira edição de 'A Fazenda'Reprodução/RecordTV

Publicado 21/10/2021 13:58 | Atualizado 21/10/2021 14:06

Theo Becker resolveu criar uma polêmica nas redes sociais, nesta quinta-feira (21). O ator e ex-participante de 'A Fazenda 1' 'deu um conselho' para seus colegas de profissão da Globo e assumiu ter feito a maior 'cagada' da vida em trocar a emissora pela Record. "Aviso aos atores de Globo: Jamais aceitem ir para a Record, mesmo que te ofereçam um salário dez vezes maior. Façam qualquer coisa, até figuração, mas não façam a mesma cagada que muitos fizeram como eu fiz de aceitar ir para lá".

Theo começou na televisão como assistente de palco no programa Planeta Xuxa, em 2001. No mesmo ano posou nu para a revista G Magazine. A estreia nas novelas aconteceu 'Celebridade' em 2003, como o nadador Caio Mendes. No ano seguinte, foi para Record e protagonizou o remake da novela 'A Escrava Isaura'. Ele ainda atuou nas novelas 'Prova de Amor', 'Caminhos do Coração' e 'Os Mutantes: Caminhos do Coração'. Em 2009, Théo participou da primeira temporada do reality rural.