Paolla Oliveira dança com Diogo Nogueira em evento no Rio Divulgação

Publicado 22/10/2021 10:12

Paolla Oliveira e as influenciadoras Pâmela Drudi e Hariany Almeida estiveram na noite desta quarta-feira (20), no lançamento da campanha de um novo produto de uma marca de cosméticos. O evento aconteceu no hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Quem animou a confraternização foi o cantor Diogo Nogueira, namorado de Paolla. A atriz subiu ao palco para dançar ao lado do amado.

Paolla, Harianny, Rafa Kalliman - que não compareceu ao evento por estar em outros compromissos - e Pâmela são as embaixadoras da marca. Foi a Case Casting (agência de casting para publicidade) que incluiu Pâmela na empresa de cosméticos. Além dela, as influencers Jaque e Drielly Drudi, que estavam no local, também foram intermediadas pela agência.