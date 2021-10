Pastor André Valadão - Reprodução

Pastor André ValadãoReprodução

Publicado 22/10/2021 05:00 | Atualizado 22/10/2021 06:25

Sucesso no meio gospel, o pastor André Valadão vem sendo alvo de críticas por parte da comunidade judaica. Uma publicação do religioso causou mal estar com os judeus. Ao receber um questionamento sobre o 'por que os judeus são tão abençoados por Deus, mesmo que a maioria não creia em Cristo', o pastor respondeu o seguinte: "Você está falando que abençoado é quem tem dinheiro? Judeu só tem dinheiro. Dinheiro não muda a vida de ninguém, não salva ninguém, não", afirmou Valadão em vídeo compartilhado no story do Instagram.



Outro comentário dele sobre o mesmo tema causou ainda mais indignação nos judeus. "Gente, para de pensar que ser abençoado éter dinheiro. Os judeus podem até ter dinheiro, mas ninguém é mais abençoado que um cristão.



Através de uma página no Facebook, membros da comunidade judaica rebateram as falas do pastor: "André, cuidado com suas palavras, pois as comunidades judaica e cristã estão muito unidas e se respeitam. Essa sua declaração foi descabida e infeliz. Apague o post, peça desculpas e atente para não repetir mais essas mentiras que ajudaram a disseminar o antissemitismo no mundo inteiro".