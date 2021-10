Júlia Borges está no elenco do filme 'Eu acredito em contos de fadas' - Divulgação

Publicado 22/10/2021 02:00

Júlia Borges está no longa no 'Eu acredito em contos de fadas', do Diretor Bruno Pereira, o eterno Morcegão de 'Bambuluá', da Globo. Espetáculo premiado que virou filme, a produção tem assinatura da ICBP Studios.

A trama gira em torno de dois mundos: o encantado das princesas e o real, trazendo alegria, respeito, leveza e uma grandeza de educação. Na trama, Júlia interpreta a princesa Feliz.



“Fazer um longa-metragem com o tio Bruno e a tia Monike foi muito especia. Eles são muito carinhosos e aprendi muito. Esse filme está maravilhoso. Minha personagem, a princesa Feliz, é muito parecida comigo, estou sempre animada e faço tudo com muito amor. Queria agradecer ao tio Bruno por ter me escolhido para fazer parte desse filme incrível”, diz a atriz mirim.



A obra foi gravada no Rio de Janeiro, com filmagens que começaram e terminaram em setembro deste ano.

Com previsão de estreia para 2022, na plataforma de streaming NOW, o elenco traz ainda os influenciadores digitais Giovanna Chaves, Taby, Júlia Pimentel, Vitinho, Gabb Pacheco, Xande Valois, Lívia Revoredo, Márcia Clara Dias, Nicoli Francine, Bernardo Beckaman, Tatá Guimarães, Breno Felipe, Vittória Merlo, entre outros.