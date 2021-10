Joana Prado - Reprodução

Joana PradoReprodução

Publicado 21/10/2021 18:37 | Atualizado 21/10/2021 18:38

Esta humilde colunista tinha contado aqui que Joana Prado e Vitor Belfort perderam o patrocínio de uma das marcas mais famosas de vitaminas e suplementos do mundo, a Garden Of Life, por causa dos comentários transfóbicos na polêmica do banheiro unissex. Pois bem. A influenciadora e icônica Feiticeira, personagem do programa H, de Luciano Huck na Band, fez dois vídeos - em inglês e português - para falar da confusão. "Não devo satisfação para ninguém. Aprendi que é muito mais importante viver de valores do que de preferências. Mas não posso admitir que a minha mensagem seja distorcida. O vídeo jamais teve a intenção de ser transfóbico ou homofóbico. Em momento algum eu questiono a sua escolha sexual", começou Joana , que deveria saber que é orientação sexual e não escolha sexual.

Contado que tem em sua casa uma funcionária gay e um trans na família, Joana nega ser transfóbica. "A minha empresa aqui nos EUA é uma companhia inclusiva, uma das minhas coachs é gay. Tenho diversos amigos gays, inclusive, tenho na minha família um trans, que amo de paixão. A minha mensagem está longe de ser contra essas pessoas. O fato de seu ser cristão, não me dá nunca o direito de fazer isso, porque o meu Jesus é um pai que ama, que respeita e jamais aponta o dedo".



Em seguida, ela se explicou: "A minha mensagem é de uma mãe preocupada com a segurança das suas filhas, pelo fato de elas poderem estar dividindo um banheiro público com um homem e correndo o risco de serem molestadas ou até mesmo estupradas. Minha luta é contra a pedofilia, o abuso e a violência sexual. Não posso admitir que as minhas filhas, de 12 e 13 anos, corram esses risco. A minha luta é para que, juntos, a gente consiga evitar que isso continue acontecendo".



Durante a fala, Joana relembrou o desaparecimento de quase 20 anos da cunhada, Priscila Belfort. "E nós não sabemos se ela foi sequestrada, abusada ou vendida para a indústria do sexo", comentou a ex-assistente de palco de Hulk, na Band.

"Se empresas que me patrocinam estão mais preocupadas com o meio ambiente do que com cuidado e proteção do ser humano, eu e minha família é que não queremos estar com essas empresas. Quero estar juntos com empresas e pessoas do bem, que lutam pelas mesmas causas. Não devo satisfação para ninguém, mas essa luta é minha, e a luta é contra essas pessoas que sofrem: vamos acabar com o tráfico de pessoas", finaliza Joana que recebeu o primeiro comentário favorável de Suzana Alves, a Tiazinha. "Perfeito Joana! Isso é Amor, Cristianismo de verdade e estratégia para vencermos o mal contra a violência contra crianças, adolescentes e adultos! Proteção à todos!!!!".