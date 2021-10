Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas - divulgação/@duhartefotografia

Publicado 21/10/2021 13:46

Nasceram nesta terça-feira (20) as filhas gêmeas da atriz Nanda Costa e da cantora e musicista Lan Lanh. As bebês vieram ao mundo através de um parto rápido e tranquilo, realizado no Rio de Janeiro, e passam bem, assim como as mães.

"Nasceram na noite da última terça, dia 19 de outubro, saudáveis e recebidas com enorme amor, as gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn. O parto foi rápido e tranquilo, e as duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", diz o comunicado divulgado.

Nanda Costa e Lan Lanh recorreram ao método de inseminação artificial para ter as meninas.