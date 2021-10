Cristina Mortágua e o advogado das estrelas, Sylvio Guerra - Reprodução Instagram

Publicado 21/10/2021 11:50 | Atualizado 21/10/2021 13:41

Cristina Mortágua saiu vitoriosa no processo que Catia Pagnote movia contra ela por danos morais. Na ação, a ex-Paquita pedia R$ 200 mil de indenização de Motágua e mais R$ 200 mil de indenização da RedeTV!. A briga judicial começou por conta de uma entrevista que Mortágua deu na RedeTV!, falando sobre o seu casamento com o ex-jogador de futebol Djair, que é ex-marido de Paganote. No bate-papo com Luciana Gimenez, o ‘SuperPop’ relembrou o barraco que aconteceu entre as duas, após Paganote ter descoberto que Mortágua e Djair estavam juntos. A ex-Paquita entrou na casa do casal e jogou as roupas da modelo pela janela.

“A Cristina apenas relatou fato reais. Ela jamais teve a intenção de ofender a moral de ninguém. Mas a Catia se sentiu ofendida e foi buscar uma indenização e a juíza julgou improcedente”, afirma Sylvio Guerra, o advogado das estrelas que estava responsável pela defesa de Cristina Mortágua.

Em sentença, a juíza Sylvia Therezinha Hausen de Area Leao, da 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca, indeferiu todos os pedidos de Catia Paganote e ainda condenou a ex-paquita ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de Cristina Mortágua, que equivalem a 1% do valor da causa (R$ 40 mil).