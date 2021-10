Camilla de Lucas - Reprodução

Camilla de LucasReprodução

Publicado 21/10/2021 16:56 | Atualizado 21/10/2021 19:49

Era para ser mais uma cobertura do TV Fama, mas virou uma saia justíssima entre a equipe de reportagem e Camilla de Lucas na noite desta quarta-feira (20) no lançamento da série, 'Criatividade Tropical'. A ex-BBB, nomeada embaixadora do evento, se negou a dar entrevista para repórter, Carola Giongo, e explicou o motivo da recusa: não gosta da linha editorial do programa.

"Ela tem todo o direito em não querer dar entrevistas por vários motivos. Não está em um bom dia, não gostar da repórter ou do programa, ter problemas contratuais e outra desculpa qualquer, mas ficar fugindo, fingir que não está vendo a equipe é demais. Mas, a situação ficou tão feia que a própria assessoria do evento, que pagou para fazer os exames da Covid-19 da repórter e do cinegrafista, foi chamá-la e ela disse: 'na verdade, não vou dar entrevista porque eu não gosto da linha editorial do TV Fama'. Ok. Ela pode não gostar do programa, mas desrespeitar a minha equipe, ela não pode. Ninguém maltrata os meus profissionais", disse o diretor do TV Fama, Roberto Martins.

Robertinho, como é chamado, ainda prometeu fazer um ato no programa, que vai ao ar na noite desta quinta-feira (21). "Nós nunca fizemos isso antes, mas chegou a hora. Acabou. Nós vamos pegar a conta do programa do Instagram, colocar a imagem do perfil da Camilla de Lucas no telão e vamos deixá-la de seguir ao vivo e a cores em rede nacional. Vamos contar o motivo. É um protesto e um alerta para outros famosos. Ninguém é obrigado a dar entrevista, mas desrespeitar um profissional, não", avisou o diretor.

A coluna soube por outros repórteres que estavam no evento sobre outras indelicadezas de Camilla. A influenciadora bufava cada vez que era chamada para dar entrevistas e também fugiu de outro repórter, sem um motivo aparente. Ela foi chamada a atenção pelos assessores. "Putz. Vou ter que falar com esse repórter mesmo?. Quanto tempo?", questionou a ex-BBB, que recebeu um curto e grosso. 'Sim'. Engoliu a seco a resposta.

Carlinhos Brown, estrela mor do evento, Iza, Marcello Melo Jr, Thiago Martins e Thaynara OG deram um show de simpatia.

A coluna procurou a assessoria de Camilla de Lucas. "A informação não procede. Durante o evento, Camilla se colocou à disposição para atender os jornalistas e seguiu as orientações passadas a ela quanto a logística de atendimentos, cumprindo assim as suas obrigações com simpatia e profissionalismo".