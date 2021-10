Ricardo de Souza - Reprodução

Publicado 22/10/2021 05:00

Cantor de pagode, Ricardo Souza foi ex-namorado de Geisy Arruda por dois anos entre vindas e idas. Mesmo separados desde 2016, o também empresário torce e faz questão de acompanhar a carreira da influenciadora. Entusiasmado com o sucesso de Geisy, recém-chegada à uma plataforma de conteúdo adulto, Ricardo decidiu criar um perfil mais caliente na Privacy e quem sabe faturar como influenciadora. Além de nu frontal, ele promete vídeos de momentos íntimos sozinho e acompanhado. E ele deixou no ar que um deles possa ser com a famosa. "Não tem a cara da pessoa porque não quero expor ninguém. São vídeos meus, mas eu não tenho esse direito. O que vai dar para ver são algumas partes do corpo da parceira. Não quero confusão com ninguém na minha vida", contou à coluna.