Ester Salles é a nova namorada da cantora Bianca - Divulgação

Publicado 22/10/2021 05:00 | Atualizado 22/10/2021 06:28

Alerta namoro novo na área! A cantora Bianca, dona do sucesso 'Tudo no Sigilo', acaba de anunciar seu namoro com Ester Salles do Nascimento. Com seis meses de relacionamento, o casal, que se conheceu pela internet, está esbanjando muita felicidade e amor. A nova namorada de Bianca também é do Rio de Janeiro, mas não apresenta relação nenhuma com a carreira da cantora, que é declaradamente bissexual.