Publicado 22/10/2021 02:00

A recém-encerrada Paris Fashion Week revelou as novas tendências da moda. Novas, não. Quer dizer: a volta de velhas tendências. O evento que fechou o circuito de moda em 2021 apresentou a retomada de acessórios neon, minissaias e calças de cintura baixa, peças que representam bem as roupas contraditórias, que dominaram o mundo no início do milênio.



Entre as tendências Semana de Moda de Paris, a personal Stylist Jana Lee destaca as minissaias e partes de baixo com cintura baixa, assim como as cores neon. “A paleta de cores será muito vibrante para esse verão de 2022, muito verde neon, amarelo, roxo, tonalidades que vêm presentes nos óculos de lentes coloridas transparentes, nas bolsas baguettes e nos sapatos, em especial nas sandálias com salto plataforma”, explica.

No street style do Paris Fashion Week também não faltaram provas de quais serão as tendências das próximas coleções. “Sabrina Sato apareceu com plataformas verde neons e meias calças. Bruna Marquezine exibiu um terninho com bermuda de alfaiataria de cintura baixa. Nada é mais anos 2000 do que isso”, diz Jana Lee.