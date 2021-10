Leandro Lima e Marko Izak - Divulgação

Publicado 21/10/2021 22:14 | Atualizado 21/10/2021 23:18

Escalado para 'Pantanal', Leandro Lima foi conhecer o showroom de uma badalada loja de roupas, em São Paulo. Tudo para renovar o seu guarda-roupa e se preparar para a estreia na nova casa. Com a ajuda do próprio dono da marca, o ator escolheu vários ítens com facilidade. "Leandro foi modelo e trouxe a sua visão na hora de escolher seus looks", diz Marko Izak.