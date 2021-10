Japinha Conde - Divulgação/Flaney Gonzallez

Publicado 21/10/2021 22:30

Japinha Conde acaba de ter mais um sucesso para chamar de seu nas plataformas digitais. O clipe da música 'Desperdício' alcançou 5 milhões de visualizações no Canal do Youtube e a música se mantém entre as mais tocadas também nas rádios de todo Brasil. A faixa, que traz a participação de Eduardo Costa, faz parte de uma série de canções, que serão trabalhadas em conjunto com o DVD 'Evidências em Fortaleza' gravado em janeiro deste ano, na capital cearense, com a presença de Tierry, Xand Avião, Lauana Prado, Mc Rogerinho, Luiza e Maurilio e Léo Magalhães.

“Ver a grandiosidade que a 'Desperdício' está tendo na minha carreira é um grande presente. Além, claro, de dividir a canção com Eduardo Costa, um dos maiores artistas do país que eu e a minha mãe ouvíamos muito, desde quando eu era criança e ainda ouço sempre, claro. Sou fã!”, conta Japinha