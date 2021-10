Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução

Publicado 21/10/2021 19:33

A família de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira cresceu. O casal mais apaixonado do ano resolveu adotar um bebê. Calma, minga gente! Eles apresentaram o novo filho no início da noite desta quinta-feira (21): o cãozinho Bruttus Batuque. A sequência de fotos com o novo pet foi compartilhada pela atriz em seu perfil no Instagram. "Mais novo morador da casa…Notem a plenitude do Bruttus Batuque enquanto a gente tenta sair bem na foto com ele", escreveu a atriz na legenda dos cliques fofos do trio.