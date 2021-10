Sérgio Guizé - Reprodução

Publicado 21/10/2021 19:53

Um Sérgio Guizé mais jovem e mais cabeludo. É assim que o ator vai aparecer em 'Verdades Secretas 2' como Ariel, um dos donos de uma boate que servirá como ponto de encontro das modelos do 'book rosa' e seus clientes. O novo visual é resultado de um transplante capilar, usado para impedir a calvície ou diminuir as entradas e falhas no cabelo, realizado em São Paulo, há um ano. Na época, Guizé contou que resolveu passar pelo procedimento para atuar justamente na trama de Walcyr Carrasco. O ator não pediu a opinião desta colunista, mas eu vou dar assim mesmo: ficou um pão!