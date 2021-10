Pablo Oliveira/Ana Paula Renault - Reprodução Instagram

Publicado 22/10/2021 09:03

Os comentários de Ana Paula Renault, no 'Fofocalizando', sobre a polêmica envolvendo o DRT dos artistas, incomodou muito o ator Pablo Oliveira. O artista saiu em defesa da categoria e criticou a apresentadora. "A ex-Big Brother que ficou famosa por bater num cara, abriu a boca pra falar um monte de besteira sobre a nossa categoria. Eu queria corrigir tudo que ela falou, porque ela não tem nenhuma propriedade pra falar da nossa profissão, até porque ela não estudou e não sabe nada, nem artigo, nem leis, e eu vim explicar", começou ele.

"Na questão da polêmica da Rafa Kalimann... Gente, ela não é atriz, ela é uma ex-BBB, o que não quer dizer que estejamos recriminando o BBB, até porque, hoje em dia, se você é ator, faz teatro e quer ter oportunidade como ator em uma grande emissora, passe pelo BBB. É lá que a produção de elenco agora te observa. Muitos atores estão se escrevendo para o BBB, porque estão vendo uma oportunidade de trabalho através desse reality", avisa o ator.

Pablo ainda repreendeu Ana Paula por chamar de 'invejosa' uma atriz que brigou com Rafa Kalimann por cobrar o registro profissional da ex-BBB. "Você dizer que a colega está com inveja (por ter reclamado de Rafa não ter DRT para fazer série), aí você pegou pesado, e com a categoria inteira. Você comprou uma briga com uma classe artística ao dizer que isso é inveja. Querida, isso não é inveja, isso são direitos e deveres. Não é porque você ficou famosa por entrar em um reality que você pode ser o que você quiser da sua vida. Você que estude pra ser o que você quiser ser. [...] Inveja não tem nada a ver com militância dentro dos nossos direitos. A gente tem como obrigação cobrar", completa.

Ele ainda cita Grazi Massafera e Juliana Alves como exemplos. "Foi péssima de atuação (de Grazi) em Negócios da China, mas ela correu atrás, porque era isso que ela queria. Foi estudar, se preparar, e hoje ela tem o respeito que ela tem porque ela estudou, porque é merecido e ninguém proibiu a Grazi de ser atriz. Assim como ninguém proibiu a Juliana Alves, que ninguém lembra que ela é ex-BBB, porque ela fez a carreira dela e conquistou o respeito dela sem polêmica e sem precisar ofender ninguém", diz.

E finaliza: "O que a gente briga e está correndo atrás, Ana Paula, e sem inveja, é que as empresas que contratam respeitem a nossa categoria. A menina simplesmente foi mostrar a indignação dela, porque pessoas famosas simplesmente passam a frente", conclui.