Ana Carolina Lekker - Divulgação

Ana Carolina LekkerDivulgação

Publicado 22/10/2021 10:38

Quem vê a boa forma de Ana Carolina Lekker, não imagina o que circula pelo cardápio da modelo antes do Carnaval. Na preparação para estrear na Unidos da Ponte como Rainha da escola carioca, Ana Carolina disse que não se restringe à dietas malucas e se joga no que gosta de comer.

“Tomo refrigerante, como pizza, hambúrguer e brigadeiro sem nenhuma culpa. A minha dieta ao longo do ano todo, para manter um padrão do corpo, é de baixo carboidrato. Mas, para ter energia com a correria do carnaval, eu adotei a tática de comer tudo que eu não como normalmente”, conta ela.

De acordo com a modelo, seu peso não muda devido aos treinos diários na academia. “Faço horas de treino na academia, então eu perco muitas calorias por dia. Dessa forma, nem sinto no corpo as besteiras que como”.

Ana também comentou o convite para a escola de samba. “Eu gosto muito de desfilar no Carnaval, não é minha primeira vez. Toda a experiência vai me ajudar com a minha passagem na Avenida”, garante.