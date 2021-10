Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2021 15:12

Rio - Whindersson Nunes surpreendeu seus fãs, nesta quinta-feira (21), ao compartilhar um vídeo se apresentando em um local público na cidade de Porto, em Portugal. Curtindo as férias na Europa, o humorista recebeu vários elogios dos seguidores ao revelar o talento como baixista.

"Vibezinha indescritível no Porto", escreveu na legenda da publicação. Com uma bela vista ao fundo, o youtuber deu um show para quem estava no local enquanto acompanhava "Bichota", hit da cantora colombiana Karol G.

Nos comentários, fãs de Whindersson ressaltaram os vários talentos do comediante. “Incrível em tudo o que faz”, declarou um internauta. “Perfeito em tudo que se propõe”, complementou outro seguidor. "Artista completo", escreveu um terceiro.

Confira a publicação: