João Guilherme, Gui Araujo e Jade Picon - Reprodução Internet

Publicado 21/10/2021 15:18 | Atualizado 21/10/2021 15:53

O influenciador João Guilherme, filho do cantor Leonardo, se manifestou sobre a suposta traição da sua ex-namorada Jade Picon após Gui Araujo entregar, em 'A Fazenda 13', que viveu um relacionamento com a loira.

O nome de João Guilherme foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil por conta da declaração do peão Gui Araujo e o influenciador se mostrou surpreso. "Não sei sobre o assunto então não posso realmente opinar, não tenho contato com minha ex, então não vou perguntar, todo mundo é e quem não foi um dia vai ser", escreveu o influenciador sobre suposta traição.