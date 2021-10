Juliette e José de Abreu trocaram farpas nas redes sociais - Reprodução

Publicado 22/10/2021 07:45 | Atualizado 22/10/2021 08:31

São Paulo - O ator José de Abreu debochou de foto de uma foto que a ex-BBB Juliette postou no Twitter. Ele, que não concorda com posicionamento da campeã do "BBB 21" sobre a PEC 05/21, que promove mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), foi criticado pelo comentário nas redes sociais.

Na foto, Juliette está de biquíni, mostrando o bumbum em uma piscina, no Nordeste. José de Abreu comentou a foto e disse: "Está preocupadíssima com a PEC!". Juliette, então, respondeu ao comentário com: "Viva, de folga, presente e preocupadíssima com a PEC sim, bebê".

Na terça-feira, Juliette publicou um posicionamento contrário a PEC, que segundo ela, "fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos Procuradores(as) e Promotores(as) de Justiça. Nós precisamos do Ministério Público forte, independente e sem interferência política para defender a sociedade".

Ela justificou o posicionamento dizendo que já trabalhou no MP. "Fui estagiária do Ministério Público por dois anos e tenho muito respeito pela Instituição", disse em um tuíte. Depois da confusão, José de Abreu apagou o tuíte.