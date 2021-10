Fátima Bernardes - Divulgação/ TV Globo

Publicado 13/10/2021 12:11 | Atualizado 13/10/2021 12:26

Rio - Fátima Bernardes, de 59 anos de idade, recebeu alta hospitalar após ser submetida a uma cirurgia . Quem fez a revelação, nesta quarta-feira, foi a apresentadora Patrícia Poeta, que substitui Fátima no "Encontro". "Ela voltou para casa, onde vai realizar sessões de fisioterapia", afirmou a jornalista.

A titular do "Encontro" deve ficar afastada de suas funções durante quatro semanas após fazer uma artroscopia, uma cirurgia no ombro esquerdo, nesta terça-feira. "Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada", explicou Fátima ao comunicar a licença médica