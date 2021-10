Karol Conká - Reprodução

Rio - Karol Conká voltou a ser assunto na web, nesta quinta-feira, após ser questionada sobre o breve envolvimento que teve com Bil Araujo no "BBB 21". Isso porque a cantora e rapper tirou sarro da situação e disse ter dado uma carreira para ele em entrevista ao podcast "De Frente Com Blogueirinha".

"Nunca! Mas quem é Bil? Não, quem é Bil, gente? Ah, o Bil", brincou a cantora, ao ser questionada sobre uma possível reconciliação. "Não tem nada para falar. Já fiz o meu papel. Já dei uma carreira bem bonita para ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar", completou ela, aos risos.

Confinado atualmente em "A Fazenda 13", Bil, que já participou de "No Limite" neste ano, não vem agradando os telespectadores e perdendo seguidores. No reality, ele já citou o nome da rapper algumas vezes. "Ele não tira o meu nome da boca", finalizou Karol.

Bil Araújo e Karol Conká tiveram um breve e conturbado romance durante o "BBB 21". Depois de sua participação no reality da Globo, ele também participou de "No Limite" e agora está em "A Fazenda 13", da Record.