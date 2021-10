Alec Baldwin no set de filmagens de ’Rust’ - Reprodução Internet

Publicado 22/10/2021 08:53 | Atualizado 22/10/2021 08:56

Rio - O ator e diretor Alec Baldwin, de 63 anos, foi visto transtornado e aos prantos do lado de fora do set de filmagens de "Rust", no Novo México, após a arma cenográfica que estava segurando disparar e matar a diretora de fotografia Halyna Hutchins , de 42. O diretor Joel Souza, de 48, também ficou ferido.

Segundo o jornal "Santa Fe New Mexican", Baldwin foi flagrado no estacionamento do local, aparentando estar muito abalado. Após o incidente, ele foi ao escritório do xerife "de boa vontade" e deu sua declaração sobre o caso, segundo relatou o porta-voz do escritório, Juan Ríos.

"Estamos tratando isso como faríamos com qualquer outra investigação", disse Ríos, que ainda acrescentou que as investigações ainda estão tentando determinar se o que aconteceu foi um acidente. "Os detetives estão investigando como [a arma de fogo foi usada] e que tipo de projétil foi disparado. Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas".

O escritório estadual de cinema e o Santa Fe Film Office não quiseram comentar. A "Rust Movie Productions" anunciou que as filmagens foram interrompidas por enquanto. "A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa maior prioridade". O comunicado informou ainda que "as filmagens de Rust estão programadas para continuar no início de novembro".