Publicado 22/10/2021 10:36 | Atualizado 22/10/2021 10:40

São Paulo - O ator Alec Baldwin virou notícia no mundo todo após um acidente fatal nas gravações do filme "Rust", nos Estados Unidos. O ator disparou uma arma que estava sendo usada nas filmagens e atingiu acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que não sobreviveu, e o diretor Joel Souza, que não se feriu gravemente. Após o ocorrido, uma publicação antiga de Baldwin viralizou nas redes sociais.

Em 2017, o ator compartilhou uma notícia no Twitter de um caso que ocorreu na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. Um policial do local matou acidentalmente uma mulher e isso teve grande repercussão no país da América do Norte. "Imagino como alguém deve se sentir ao matar alguém acidentalmente", escreveu Alec Baldwin ao comentar o acontecimento.

Após o acidente nas filmagens, internautas começaram a compartilhar essa publicação antiga. Muitas pessoas estão ressaltando a ironia da situação, pois o ator está vivendo algo semelhante do que lamentou no passado.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

De acordo com as autoridades policiais do Novo México, estado onde aconteciam as gravações de "Rust", Halyna Hutchins morreu em decorrência do disparo feito por Baldwin. O ator prestou depoimento pouco tempo depois do acidente e foi visto deixando a delegacia abalado.