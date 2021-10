Ex-BBBs Munik Nunes e Íris Stefanelli protagonizam barraco nas redes sociais - Reprodução Internet

Ex-BBBs Munik Nunes e Íris Stefanelli protagonizam barraco nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 22/10/2021 09:41 | Atualizado 22/10/2021 09:45

Rio - Munik Nunes, do "BBB 16", e Íris Stefanelli, do "BBB 7", protagonizaram um verdadeiro barraco depois que o colunista Leo Dias, do "Metropoles", noticiou que Munik expulsou Íris de seu camarote em um evento. De acordo com o colunista, a confusão entre as duas ex-participantes de reality show começou no show de Bruno e Marrone. Íris teria sido retirada do local por estar supostamente alterada.

fotogaleria

Depois do evento, as duas continuaram a discussão no Instagram do colunista. "Sem noção e sem educação! Ela chegou no camarote, não cumprimentou ninguém, causou com várias pessoas e, para finalizar, me deu um banho de bebida. Fiquei toda molhada! Ela pediu desculpas? Não. Enquanto eu estava me secando, o Alex [Gallete, ator] pediu para o segurança retirá-la do camarote. Na primeira tentativa, ela sentou no sofá e disse que não iria sair, falou um monte para o segurança e ainda disse que iria processar ele. Tiveram que chamar mais seguranças para resolver", disse Munik.

"Munik, eu pedi desculpas por bater sem querer no seu copo. Devido à quantidade de gente na frente do palco, esbarra. Você não deixou ajudar a enxugar e brigou. Eu pedi desculpas de novo, porque é chato, copo cheio, muita gente, acontece. Eu passei em frente do palco o tempo todo, tava na linha que separava o chão, e se pisei lá me desculpe também. O que vale é ser feliz e sair feliz, e jogar energia boa", rebateu Íris.

"A moça não me expulsou. No chão tinha uma marcação, uma linha separando. Pediram para eu chegar para o lado, estava desacostumada de balada. Mas foi ótimo", completou a loura.