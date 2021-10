Alec Baldwin - Reprodução Internet

Alec BaldwinReprodução Internet

Publicado 22/10/2021 11:30

Rio - Vários astros internacionais usaram as redes sociais, nesta sexta-feira, para lamentar a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi vítima de um disparo acidental feito pelo ator Alec Baldwin no set de filmagens de "Rust", no Novo México, na noite de quinta. Além de Halyna, o diretor Joel Souza também foi ferido, levado ao hospital e já recebeu alta.

A atriz Fraces Fisher, que faz parte do elenco de "Rust", usou as redes para dar notícias sobre o estado de saúde de Joel. "O diretor Joel Souza me disse que saiu do hospital", escreveu.

Shannon Lee, irmã de Brandon Lee, que morreu de forma semelhante em um set de filmagens, comentou o assunto nas redes sociais. "Nossos corações estão com a família de Halyna Hutchins e Joel Souza e todos os envolvidos no incidente em 'Rust'. Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem. Ponto", escreveu Shannon. Brandon Lee é filho de Bruce Lee e morreu no set de filmagens de "O Corvo", em 1993.

Já Joe Manganiello, que era amigo de Halyna, disse estar chocado com a tragédia. "Estou chocado. Tive a sorte de ter Halyna Hutchins como minha diretora no Archenemy. Um talento incrível e uma ótima pessoa. Eu não posso acreditar que isso possa acontecer nos dias de hoje… Tiros de uma arma de hélice podem matar um membro da tripulação? Que tragédia horrível. Meu coração está com a família dela", afirmou.

O ator Elijah Woods também se pronunciou nas redes sociais. "Notícias absolutamente horríveis e devastadoras sobre a cineasta Halyna Hutchins. Meu coração está com sua família". O diretor James Gunn falou sobre os cuidados que mantém em suas produções para evitar esse tipo de acidente.

"Meu maior medo é que alguém se machuque fatalmente em um dos meus sets. Eu rezo para que isso nunca aconteça. Meu coração está com todos aqueles afetados pela tragédia de hoje em Rust, especialmente Halyna Hutchins e sua família".

A atriz Debra Messing defendeu Alec Baldwin de uma matéria feita pelo jornalista Benny Johnson, que afirmou que "Baldwin mata pessoa com arma; investigação criminal em andamento".

"Absolutamente NÃO. Uma arma auxiliar foi entregue a ele. Ele a usou na cena. Então, um evento catastrófico aconteceu no qual Halnya Hutchins perdeu a vida e Joel Souza ficou ferido. Estou orando por todas as suas famílias", disse a atriz.

It is absolutely NOT. A prop gun was handed to him . He used it in the scene. Then- a catastrophic event happened where Halnya Hutchins lost her life and Joel Souza was injured. I am praying for all of their families. https://t.co/dsUxsofs3F — Debra Messin (@DebraMessing) October 22, 2021

Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family. — Elijah Wood (@elijahwood) October 22, 2021