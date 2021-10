Halyna Hutchins morreu no set de filmagens de ’Rust’, no Novo México, após o ator Alec Baldwin disparar acidentalmente uma arma cenográfica - Reprodução Internet

Publicado 22/10/2021 11:52 | Atualizado 22/10/2021 12:00

Rio - Um acidente fatal nas gravações do filme "Rust", nos Estados Unidos, tomou conta dos jornais na manhã desta sexta-feira. O ator Alec Baldwin, de 63 anos, disparou acidentalmente contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, que não sobreviveu. O disparo também acertou o diretor Joel Souza, de 48 anos, que já teve alta médica. Mas esse não é o primeiro caso de morte em set de filmagens.

Assim como aconteceu com a diretora Hutchins, outros profissionais já faleceram durante as gravações de uma produção ou ficaram feridos, incluindo situações semelhantes e envolvendo arma de fogo. As mortes de Brandon Lee, durante as filmagens de "O Corvo" (1993) é uma das mais lembradas.

Relembre alguns casos:

Brandon Lee, em 1993

O filho do ator Bruce Lee, Brandon, faleceu em durante as gravações do filme "O Corvo", em 1993. Ele foi atingido por dois tiros na barriga ao rodar uma cena com Michael Massee. A pistola cinematográfica deveria ter sido munida com bala de festim, mas, na realidade, foi com duas balas de verdade. O ator chegou a ser levado ao hospital, mas morreu horas depois.

Vic Morrow, em 1982



Já o ator Vic Morrow morreu ao gravar uma sequência dentro de um helicóptero para o filme “No Limite da Realidade”, em 1982, no Vietnã. Ele faleceu após ser decapitado no momento em que a aeronave perdeu o controle. Dois atores mirins também faleceram nessa ocasião.

John Bernecker, em 2017

Além de atores, dublês também já se envolveram em acidentes fatais. John Bernecker caiu de uma altura de nove metros no set de filmagens da série "The Walking Dead", em 2017. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Joi 'SJ' Harris, em 2017

Outra profissional da dublagem que faleceu em cena foi Joi Harris, a primeira mulher negra a se tornar piloto profissional de motociclismo nos Estados Unidos. Ela morreu ao perder o controle da moto em filmagem de "Deadpool 2", seu primeiro filme.

Justin Carter, em 2019

Apesar de não ser ator, o cantor de country Justin Carter morreu ao atirar em si próprio durante as gravações de um videoclipe musical em Houston, nos Estados Unidos Na época, a notícia foi revelada pela própria mãe do artista para a TV local.



Domingos Montagner, em 2016

No Brasil, um caso semelhante é o de Domingos Montagner. Apesar de não ter falecido enquanto gravava a novela "Velho Chico", o ator se afogou nas águas do Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe, após rodar uma das sequências finais da trama com a atriz Camila Pitanga.