Publicado 22/10/2021 15:05 | Atualizado 22/10/2021 15:10

DIA, Rio - Seguida por mais de quatro milhões de pessoas, Thaynara OG precisou fechar a interação pelo direct do Instagram momentaneamente após receber uma mensagem negativa e de ódio. Em entrevista ao durante a pré-estreia da série musical “Criatividade Tropical” nesta semana , a influenciadora falou sobre os prós e contras da internet.

“A internet tem um poder incrível, tanto para o lado negativo, a gente precisa ter cautela, quanto pelo lado de dar visibilidade a pessoas de todos os cantos do mundo. A internet mudou a minha vida”, disse ela.

“Sempre soube lidar com o que recebo no direct. Sou da escola que dá foco ao que há de positivo. Se uma pessoa está jogando hater, eu nem olho. Eu prestigio quem me prestigia. Mas tem dia que você está vulnerável e (o hate) te afeta de uma maneira diferente. Então, eu tive de bloquear, tirar um tempo para mim, e depois voltar essa interação. Você não tem muito filtro, assim como recebo amor, também recebo muita coisa pesada”, completou.

Antes da exibição da série musical protagonizada por IZA, Thay falou sobre a possibilidade de quem sabe se aventurar na música. “Não penso em cantar, no máximo em dançar porque a IZA é uma artista completa: ela canta e dança. Então, eu toparia uma coreografia com ela. Mas cantar, não é para mim”, disse ela, que ainda revelou receber dicas do namorado, o cantor Gustavo Mioto.

“O Gustavo já tentou me dar uns truques de fono, mas eu uso mais para trabalho, para gravação. Para cantar, você tem que ter dom também”, ressaltou.

São João da Thay

A influenciadora ainda falou sobre os planos para 2022 e a expectativa de retornar com o São João da Thay, evento anual interrompido pela pandemia em 2020. “Em 2022 vai ter um filme, ‘Arcanos’, com Lilia Cabral, Sérgio Malheiros, uma experiência e equipe incrível. E se Deus quiser vai ter o São João da Thay. Os eventos estão voltando dentro dos protocolos de segurança e a gente está se preparando”, finalizou a influenciadora Thay.